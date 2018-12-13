Sedasyon ve genel anestezi ile tek seferde diş tedavisi

Diş hekimi fobisi olanlar ve zaman sıkıntısı çekenlere, sedasyon ile tek seferde birçok işlem yapılabiliyor.

Adıyaman Özel Park Hospital Hastanesinde verilen hizmetle hasta ve hasta yakınları çevre illere gitmek zorunda kalmıyor.

Adıyaman'da bir ilke imza atan Adıyaman Özel Park Hospital Hastanesinde hizmet veren Dişhekimi Memet Adak, yapılmış oldukları tedavinin il genelinde sadece kendi hastanelerinde yapıldığını söyledi.

Adak, “Genel anestezi ve sedasyon işlemi 100 yıla aşkın bir süredir dünyada uygulanıyor. Bu işlemi daha çok diş çekimi korkusu olan insanlara uyguluyoruz. Aynı zamanda mide bulantısı olan, şeker ve tansiyonu kontrollü olmayan hastalarda da genel anestezi ve sedasyon işlemi uygulamaktadır. Adıyaman'da özellikle çocuklarda diş çekimi konusunda yaşanan korku dediğimiz uyum problemi nedeniyle genel anesteziye ve sedasyona ihtiyaç duyulmaktadır. Bizlerde Özel Park Hospital Hastanesi olarak 7 aydır ameliyathanemizde uzman doktorumuzun gözetiminde sedasyon işlemini yapmaktayız. İl dışına sevk edilen hastalarımızın zaman kaybı yaşamaması için aynı sağlık hizmetini hastanemizde vermekteyiz. Hastanemizde bu sağlık hizmetini alan vatandaşlarımız bu şekilde il dışına gitmek zorunda kalmıyorlar. Hastanemizde verilen bu hizmetle hastalarımız hem çevre illere göre hem daha uygun fiyata tedavi oluyorlar, hem de bu şekilde zaman kaybı yaşamıyorlar. Bizler uygun fiyata bu işlemi yapıyoruz. Bu işlemi yaparken, öncelikle uzman doktorumuz gerekli tetkikleri yapıyor. Daha sonra uygun görüldüğü zaman tam teşekküllü hastanemizde hastamızı işleme alıyoruz. Bu konuda özellikle çocuk hastalarının diş tedavilerini yapmaktayız. Aynı zamanda diş hekimi korkusu olan, implant yapmakta korku hisseden, diş çekiminde problemi olan hastaları sedasyon ve genel anestezi işlemiyle tedavilerini yapmaktayız. Sedasyon ve genel anestezi işlemi öncesi hastanın 8 saat bir şey yiyip, içmemesi gerekiyor. Hastayı muayene ettikten sonra uygun görülürse ertesi sabah gerekli işlemleri yapıyoruz. Bu zaman diliminin toplamı 2 gündür. Bu şekilde hastalarımız diş sağlıklarına kavuşmuş oluyorlar” diye konuştu.