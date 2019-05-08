Şehir merkezinde trafik denetimleri sıklaştırıldı

Trafik polis ekipleri tarafından Atatürk Bulvarı üzerinde araç sürücülerine denetim yapıldı. Ekipler, uygulamada emniyet kemeri kullanan araç sürücülerine duyarlılıkları ve kurallara riayet etmeleri nedeniyle teşekkür ederken, emniyet kemeri kullanmayan şoförler ise uyarıldı. Aynı zamanda denetimlerde araç belgeleri ve sürücü belgeleri de tek tek kontrol edildi. Trafik polisleri uygulamaların aralıksız bir şekilde devam edeceğini belirtti.