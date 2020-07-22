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Şehir mezarlığında bayram temizliği

Adıyaman Belediyesi ekipleri, şehir mezarlığında bayram öncesi genel temizlik çalışması yaptı.


Şehir mezarlığında çevre düzenlemesi ve genel temizlik çalışması yürüten Adıyaman Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü ekipleri, pandemi döneminden dolayı geçen bayram gerçekleştirilemeyen mezarlık ziyaretinin Kurban Bayramında gerçekleşme ihtimaline karşın çalışmalarını sürdürüyor. Konu ile ilgili bilgi veren yetkililer, İl Hıfzıssıhha Kurulunun Kurban Bayramında mezarlık ziyaretinin gerçekleşebileceği yönünde karar vermesi ihtimaline karşın vatandaşların bayramda mezarlık ziyaretlerini daha sağlıklı yapabilmeleri için şehir mezarlığında bakım ve onarım çalışması yürüttüklerini dile getirdi.

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