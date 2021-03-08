Şehirdeki tüm anıtlar ve heykeller yenilenecek

İlk olarak Mimar Sinan Kültür Parkında bulunan anıt ve heykelleri yenileyerek çalışmalara başladıklarını söyleyen yetkililer, kısa süre içerisinde şehir merkezindeki tüm anıt ve heykellerin yenileceğini dile getirdi. Belediye yetkilileri, “Şehrimizin farklı noktalarında bulunan ve çeşitli çevresel etkenlerden dolayı yıpranan ve deforme olan anıt ve heykellerde bakım, boya, onarım ve yenileme çalışmaları yapıyoruz. Yapılan titiz çalışmaların ardından anıt ve heykellerimiz görsel açıdan daha güzel bir görünüme kavuşacaktır” diye konuştu.