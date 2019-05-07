Ramazan ayının ilk iftarında Türkiye Petrolleri Kültür Merkezinde düzenlenen törene Vali Aykut Pekmez ve eşi Yeşim Pekmez, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Garnizon Komutanı Albay Hüseyin Gürfidan, Vali Yardımcısı Bedir Deveci, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Başkanı Hacı Erdengi, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan imzası ile gönderilen Devlet Övünç Madalyası ve Beraatı, Adıyaman Valisi Aykut Pekmez tarafından Şehit Piyade Onbaşı Şahin Kaya, Şehit Piyade Uzman Çavuş Enes Sarıaslan, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Kılınç, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Atal, Şehit Piyade Onbaşı Eren Kupal'ın ailesine ve Güneydoğu Gazisi Gazi Uzman Çavuş Resul Temel'e takdim edildi.

Saygı duruşu, İstiklal Marşı ve şehitlerin ruhuna Kur'an-ı Kerim okunması ile başlayan törende İl Müftüsü Mehmet Taşçi tarafından dua edildi.

Dua sonrası terörle mücadele şehitleri ve gazilerin özgeçmişleri okunarak Vali Aykut Pekmez tarafından şehit aileleri ve gazilere Devlet Övünç Madalyası ve Beraatı takdim edildi.

Şehit ailelerine takdim edilen Devlet Övünç Madalyası töreni sonrası açıklamalarda bulunan Vali Aykut Pekmez, “Bugün Cumhurbaşkanımızın tevcihi ile şehadet şerbetini içmiş yiğitlerimizin ailelerine ve Güneydoğu Gazimize devlet ve millet nazarında kahramanlıklarının nişanesi olan devlet övünç madalyalarını takdim edeceğiz. Her köşesi şehitlerimizin ve gazilerimizin asil kanları ile sulanmış bu mukaddes vatanın bekası için gözünü kırpmadan canını veren şehitlerimiz ile yine canını hiçe sayan gazilerimiz bağımsızlığımızın, vatanımızın bölünmez bütünlüğünün, milletimizin birlik ve beraberliğinin en büyük teminatıdır. Şehitlerimizin kıymetli emanetleri olan ailelerimiz ve gazilerimiz bizim için çok kıymetlidir. Sizlerin bu vatan için ödediği bedelleri biliyoruz. Şehitlerimizin yakınları bu millete bu devlete emanettir. Şehitlerimizin ve gazilerimizin uğrunda canını feda ettikleri değerler bu millet tarafından sonsuza kadar muhafaza edilecektir. Şehit ailelerimiz ve gazilerimizin devletimizin kapısının kendilerine her zaman sonuna kadar açık olduğunu bilmelidir. Şehit ailelerimiz, içindeki yangına rağmen vatan sağ olsun diyerek yeryüzündeki hiçbir millette rastlanmayan emsali görülmemiş bir vakur duruş sergilemiş vefakar ve fedakar kahramanlardır. Allah onlardan razı olsun. Bu vesileyle aziz şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, gazilerimize sağlık ve esenlikler diliyorum” dedi.

Tören sonrası Vali Aykut Pekmez ve eşi Yeşim Pekmez, törene katılan şehitlerin aileleri ve çocuklarına yakın ilgi göstererek, oyuncak hediye etti.