Şehit ailesi yaptırılan evde sona yaklaşıldı

Adıyaman'ın Besni Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu, 2018 Yılında Zeytin Dalı Harekatında şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Enes Sarıaslan'ın ailesi için yaptırılan evde incelemelerde bulundu.

Gerçekleştirilen ziyarette Kaymakam Bedirhan İmamoğlu'na Besni ilçe Jandarma Komutanı Teğmen Barış Kara, Besni Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Mustafa Orhan, Besni Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mustafa Bulam, Besni ilçe Özel İdare Müdürü Ahmet Tanrıkolu ve OSB Besni Bölge Müdürü Doğan Kara eşlik etti.

Besni'ye bağlı Suvarlı Beldesinde bulunan Şehit Enes Sarıaslan'ın doğup büyüdüğü mahallede, Babası İmam Sarıaslan tarafından Besni Kaymakamlığı yetkililerine gösterilen yerde, 27 Mayıs 2019 tarihinde yapımına başlanan evin kısa sürede tamamlanması bekleniyor.

Konuyla ilgili Besni Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, “İnşaat sürecini yakından takip etmekteyiz. Binanın yapımı ile ilgili ödenek sorunumuz bulunmuyor. Yapılan harcamaların büyük bir kısmı valiliğimiz ve kaymakamlığımızın yerel imkanları ve destekleri ile yapılmaktadır. Müteahhit firma yetkililerinden aldığımız bilgiye göre kısa bir süre içerisinde inşaatımız tamamlanarak aileye telim edilecek” diye konuştu.