İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şehit Akif Güleş İmam Hatip Ortaokulu yüzmede il birincisi oldu

2018-2019 eğitim öğretim yılı okullar arasında yapılan Yıldız Kızlar Yüzme Yarışmasında Şehit Akif Güleş İmam Hatip Ortaokulu takım halinde il birincisi oldu.


Adıyaman'da geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen müsabakalarda Şehit Akif Güleş İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinden Elif Aysima Doğan 100 metre serbest, 200 metre serbest, 400 metre serbest ve 200 metre sırtüstü yarışmasında il birincisi oldu.


Nihan Yüce ise 50 metre kurbağalamada, 50 metre sırtüstü ve 50 metre serbestte il birincisi oldu.


Gülşat Nida Vurucu ise 50 metre serbestte ve 50 metre sırtüstü kategorisinde il üçüncüsü, Fatma Elif Büyük ise 50 metre serbest ve 50 metre sırtüstü kategorisinde il dördüncüsü oldu. Takim halinde ve bayrak yarışmasında il birincisi oldu.


Okul Müdürü Nevzat Yiğit dereceye giren öğrencileri kutlayarak, emeği gecen öğretmenlere teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.