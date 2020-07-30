Şehit babasından örnek davranış

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde şehit babası yolda bulduğu parayı sahibine teslim etti.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde şehit babası yolda bulduğu parayı sahibine teslim etti.
Engelli maaşını bankadan çeken Bünyamin Dağlılar, eve giderken parasını düşürdü. Şehit babası Metin Salik, yolda ilerlerken yerde 600 TL buldu. Bu parayı Gölbaşı Belediyesi ilan bürosuna götürdü. Belediye hoparlöründen yapılan ilan sonrası engelli şahıs Bünyamin Dağlılar belediyeye geldi.
Belediye görevlileri engelli şahsın kaybettiği parayı kendisine teslim etti.