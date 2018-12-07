Şehit Er Onur Boztemir şehadetinin 9. yılında dualarla anıldı

2009 yılında Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı sazak kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarıyla girdiği çatışmada şehit düşen Jandarma Er Onur Boztemir için Tut ilçesine bağlı Yaylımlı Köyünde şehadetinin 9. yılında Mevlid-i Şerif okutuldu.

Düzenlenen Mevlit programına Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, eşi Yeşim Pekmez, Garnizon Komutanı Albay Hüseyin Gürfidan, Belediye Başkanvekili Muhittin Büyük, Tut Kaymakamı Yunus Kızılgüneş, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdür Vekili Cem Hasan Patat, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Adıyaman Şube Başkanı Hacı Erdengi ile Yaylımlı Köyü halkı katıldı.

Yaylımlı Köyünde Vali Aykut Pekmez'i Tut Kaymakamı Yunus Kızılgüneş, Şehit Er Onur Boztemir'in babası Ahmet Boztemir, şehidin kardeşleri ve köy halkı karşıladı.

Öğle namazına müteakip Yaylımlı Köyü Caminde başlayan mevlit programında Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okunarak, Şehit Er Onur Boztemir ve vatan uğruna canını feda eden bütün şehitler için dualar edilip, vatanın ve milletin birlik ve beraberliğinin daim olması temennisinde bulunuldu.

Okunan Mevlid-i Şerif'in ardından Vali Aykut Pekmez, eşi Yeşim Pekmez ve beraberindeki heyetle birlikte Şehit Er Onur Boztemir'in evine geçerek ailesini ziyaret etti.

Vali Aykut Pekmez ve eşi Yeşim Pekmez şehidin anne ve babası Ahmet ve Ayşe Boztemir'le sohbet ederek, herhangi bir isteklerinin olup olmadığını sordu. Vali Pekmez ve eşi, şehidin yeğenlerini de kucağına alarak yakın ilgi gösterdi.

Şehit Er Onur Boztemir'in anne ve babasına başsağlığı ve sabır dileyen Vali Aykut Pekmez, “Kahraman şehidimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Şehitlerimizin geride kalan aileleri milletimizin ve devletimizin en kutsal emanetleridir. Bizlerde bu emanete layıkıyla sahip çıkabilmek adına daima yanlarında olacağız. Kapılarımız şehit yakınlarına ve kahraman gazilerimize sonuna kadar açıktır. Bu vesile ile vatanımızın birlik ve bütünlüğünün korunması, ülkenin her köşesinde huzur ve güvenliğin sağlanması için hayatlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum” diye konuştu.

Şehit Jandarma Er Onur Boztemir' in babası Ahmet Boztemir ise, mevlidi şerife katılan Vali Aykut Pekmez ve eşi Yeşim Pekmez ile tüm davetlilere teşekkür etti.