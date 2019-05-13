Şehit Fahri Yaldız hayrına iftar programı düzenlendi

İsrail askerleri tarafından Mavi Marmara'ya yapılan saldırıda hayatını kaybeden Mavi Marmara Şehidi Fahri Yaldız hayrına iftar yemeği düzenlendi.

Bahçelievler Mahallesi Seyda Hoca Camii yakınlarında ikamet eden Mavi Marmara Şehidi Fahri Yaldız'ın ailesi tarafından mahalle içerisinde verilen iftar yemeği yoğun ilgi gördü. İftar saati öncesi Şehit Fahri Yaldız için Kur'an- ı Kerim okunarak dua edildi. Yapılan dualar sonrasında iftar saatinin gelmesi ile vatandaşlar Şehit Yaldız hayrına verilen yemeklerle orucunu açtı.