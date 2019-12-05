Şehit kızının okuduğu okuldan anlamlı yardım

Şehit Recep İnce'nin adının verildiği Besniye' bağlı Köseceli Beldesindeki ortaokula şehidin kızının okuduğu okuldan kıyafet yardımı yapıldı.

2017 yılında Bitlis'in Hizan ilçesinde yola döşenen mayının infak ettirilmesi sonucu şehit olan Recep İnce'nin adı Besni'ye bağlı Köseceli beldesindeki ortaokulda yaşatılıyor. Şehit Recep İnce'nin kızı Elif İnce'nin Ankara'da okuduğu özel bir kolej tarafından Ankara-Etimesgut Kaymakamlığı aracılığı ile Besni'ye kurulan gönül köprüsünde Şehit Recep İnce Ortaokulu öğrencilerine kışlık kıyafet ve anaokulu öğrencileri için oyuncak yardımı yapıldı.

Koliler ortaokula ulaşırken, yapılan yardım nedeniyle şehit eşi Esra İnce emeği geçenlere teşekkür etti.