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Şehit Taha Uluçay için mevlit okundu

Geçtiğimiz aylarda Adıyaman’ın Sincik ilçesinde devriye attığı esnada PKK’nın düzenlediği hain saldırıda şehit olan Polis Memuru Taha Uluçay için mevlit okundu.

Geçtiğimiz aylarda Adıyaman'ın Sincik ilçesinde devriye attığı esnada PKK'nın düzenlediği hain saldırıda şehit olan Polis Memuru Taha Uluçay için mevlit okundu.


Birkaç ay önce Sincik ilçesinde devriye görevi attıkları esnada terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen hain saldırıda şehit düşen Polis Memuru Taha Uluçay için Adıyaman İl Emniyet Müdürü Metin Alper, tarafından mevlit programı düzenlendi. Yenipınar Camiinde düzenlenen mevlitte Şehit Polis Memuru Taha Uluçay için dualar edildi. Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği mevlit programına, Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Adıyaman İl Emniyet Müdürü Metin Alper, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, polis memurları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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