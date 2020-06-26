İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şehit teğmen memleketine getirildi

Irak’ta yürütülen Pençe-Kaplan Operasyonu’nda şehit düşen Piyade Teğmen Yunus Gül, memleketi Adıyaman’a getirildi.

Irak'ta yürütülen Pençe-Kaplan Operasyonu'nda şehit düşen Piyade Teğmen Yunus Gül, memleketi Adıyaman'a getirildi.


Pençe-Kaplan Operasyonu'nda terör örgütü YPG/PKK'nın düzenlediği hain saldırıda şehit düşen Piyade Teğmen Yunus Gül, askeri uçakla memleketi Adıyaman Havalimanına getirildi. Protokol üyeleri ve yakınları tarafından havalimanından alınan şehidin cenazesi Adıyaman Belediyesi Yeni Mezarlık Cami morguna kaldırıldı. Şehidin Türk Bayrağına sarılı tabutu morga alınırken, şehidin yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.


Evli ve 2 aylık bir çocuk babası olan şehit için Cumartesi günü öğle namazının ardından tören düzenlenecek. Tören sonrasında Adıyaman Merkez Şehitliğinde toprağa verileceği öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.