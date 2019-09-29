Şehit Uzman Çavuş Ayhan Yanık anısına mevlit

Geçtiğimiz Ağustos ayında Şırnak'ın Silopi ilçesinde PKK bölücü terör örgütü mensupları ile girdiği çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ayhan Yanık, şehadetinin 40. günü anısına mevlit okutuldu

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ayhan Yanık'ın ailesi tarafından özel bir salonda düzenlenen mevlit programına şehidin ailesi başta olmak üzere, Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, eşi Yeşim Pekmez, Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, eşi Ünzile Atasoy, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, İl Müftüsü Mehmet Taşçi, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Adıyaman Şube Başkanı Hacı Erdengi, jandarma personeli, şehit aileleri, gaziler ile çok sayıda vatandaş katıldı. Öğle Namazına müteakip başlayan mevlit programında, Müftülük görevlileri tarafından Kura'n-ı Kerim ve mevlidi şerif okunarak ilahiler seslendirildi. Aziz vatanın bekası, milletimizin birlik ve bütünlüğünün korunması ve ülkenin her köşesinde huzur ve güvenliğin sağlanması uğruna canlarını feda eden Jandarma Uzman Çavuş Ayhan Yanık ve tüm şehitler dualarla anılarak Allah'tan rahmet dilendi.

Okunan Mevlid-i Şerif'in ardından Vali Aykut Pekmez ve eşi Yeşim Pekmez, acılı baba Sadullah Yanık'a, anne Yıldız Yanık, şehidin dedesi ve kardeşlerine başsağlığı ve sabır diledi.