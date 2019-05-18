Şehit Uzman Çavuş Musa Vuruşkan anıldı

2017 yılının Mayıs ayında Şırnak'ın Küpeli Dağında bulunan 6. Motorize Piyade Tabur Komutanlığı Görmeç Üs Bölgesinde şehit olan Tankçı Uzman Çavuş Musa Vuruşkan, şehadetinin ikinci yılında mevlidi şerifle anıldı.

Bölücü terör örgütü mensupları tarafından uzun namlulu ve güdümlü tank savar silahı ile yapılan saldırı sonucu şehit olan Tankçı Uzman Çavuş Musa Vuruşkan, şehadetinin ikinci yılında Gölbaşı ilçesine bağlı Hamzalar Köyünde düzenlenen mevlit programı ile anıldı. Mevlit programı ve iftar yemeğine Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Gölbaşı Kaymakamı Adem Kaya, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Mücahit Avkıran, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, İlçe Yöneticileri, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Adıyaman Şube Başkanı Hacı Erdengi, şehit aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İftara doğru başlayan mevlit programında, Gölbaşı Müftülüğü görevlileri tarafından Kura'n-ı Kerim ve mevlidi şerif okunarak ilahiler seslendirildi. Eller semaya kaldırılarak aziz vatanın mukaddesatı, milletin birliği ve bütünlüğü uğruna canlarını feda eden Uzman Çavuş Musa Vuruşkan başta olmak üzere vatan ve bayrak uğruna canlarını feda eden tüm şehitler dualarla anılarak Allah'tan rahmet dilendi.

Okunan mevlidi şerif sonrası ezanın okunmasıyla birlikte iftarlar açıldı. Vali Aykut Pekmez, Şehit Musa Vuruşkan'ın çocukları Oğuzhan, Elif Ecrin ve Muhammed Berat'ı kucağına alarak sohbet edip, yakın ilgi gösterdi.

Mevlidi şerif ve İftar sonrası Vali Aykut Pekmez, şehidin babası Mehmet Vuruşkan'a üzerinde Türk Bayrağı olan kristal bir şilt takdim ederek, acılı aileye başsağlığı ve sabır diledi.

Şehit Uzman Çavuş Musa Vuruşkan'ı şehadetinin 2. yıldönümünde rahmet ve hayırla yad ettiklerini belirten Vali Aykut Pekmez, “Şehadet makamı bizim inancımıza göre peygamberlik makamından sonra gelen en yüce makamdır. Bu topraklar üzerinde huzurlu bir şekilde yaşayıp, geleceğe güvenle bakabiliyorsak bu şehitlerimizin mübarek kanları sayesindedir. Vatan, millet ve mukaddesat uğruna bu makama erişen tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Şehitlerimizin en kıymetli emanetleri olan aileleri ve gazilerimiz bizim başımızın tacıdır, gönlümüz ve kapımız onlara her zaman sonuna kadar açıktır" diye konuştu.