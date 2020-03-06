İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şehitler için 500 hatim duası okundu

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde Suriye’nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan askerler ve Türk Silahlı Kuvvetlerine destek amacıyla 500 hatim okundu.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan askerler ve Türk Silahlı Kuvvetlerine destek amacıyla 500 hatim okundu.


Gölbaşı Sivil Toplum Platformu tarafından yapılan hatim duası seferberliğine sivil toplum kuruluşları, köy ve mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı. İlçe Müftüsü Abdullah Yıldırım tarafından Cuma namazı öncesinde merkezi sistem ile ilçeye bağlı tüm camilerde Fetih Suresi ve hatim duası okundu. Gölbaşı Sivil Toplum Platformu adına konuşan Mustafa Vakkas Atalay ise "Son dönemde İdlib'de Bahar Kalkanı Harekatında şehit olan ve halen görev yapan askerlerimize destek olmak amacıyla Gölbaşı Sivil Toplum Platformu olarak bir hatimde sen oku projesi başlattık. Tüm STK'larımız ve ilçe halkımız başlatmış olduğumuz bu hatim seferberliğine katkıda bulundu. Hatim seferberliğimize katılan, destek veren STK'larımıza ve halkımıza teşekkür ediyoruz. Ayrıca program sonrasında ikramımıza destek olan herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.