İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şehr-i Yaman etkinliklerinde Kahtalı Mıçe coşkusu

Adıyaman Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ‘Şehr-i Yaman’da Ramazan Etkinlikleri’ kapsamında sahne alan ünlü türkücü Kahtalı Mıçe, Adıyamanlılara unutulmaz bir gece yaşattı.

Adıyaman Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ‘Şehr-i Yaman'da Ramazan Etkinlikleri' kapsamında sahne alan ünlü türkücü Kahtalı Mıçe, Adıyamanlılara unutulmaz bir gece yaşattı.


Adıyamanlı ünlü türkücü Kahtalı Mıçe, Adıyaman Belediyesi tarafından Ramazan ayı dolayısıyla gerçekleştirilen ‘Şehr-i Yaman'da Ramazan Etkinlikleri' programında sahne aldı. Hemşehrilerinin yoğun ilgi gösterdiği konserde hayranlarının karşısına çıkan ünlü türkücü, dilden dile dolanan türküleri seslendirdi. Demokrasi Parkını dolduran binlerce hayranına kendine has üslubuyla türkülerini seslendiren Mıçe, kimi zaman duygulandırdı, kimi zaman coşturdu. Kahtalı Mıçe konserini Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Perihan Gümüş ile Kahtalı Mıçe'nin sanatçı dostları ve binlerce Adıyamanlı dinledi.


Konser sonunda sahneye çıkan Belediye Başkanı Kılınç, sanatçıya teşekkür ederek, her ilin kendine ait değerleri olduğunu ve Adıyaman'ın da en büyük değerlerinden bir tanesinin Kahtalı Mıçı olduğunu kaydetti.


Hediyelerin verilmesinin ardından söylenen türkülerle konser sona erdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.