‘Şehr-i Yaman' Ramazan etkinlikleri sürüyor

Adıyaman Belediyesi tarafından Ramazan ayı dolayısıyla gerçekleştirilen ‘Şehr-i Yaman'da Ramazan Etkinlikleri' programlarında kentin kendi sanatçıları sahne alıyor.

Adıyaman Belediyesi tarafından bu yıl Ramazan ayı dolayısıyla hazırlanan etkinlik programları, Adıyamanlı sanatçılarla Adıyamanlıların bir araya gelmesini sağlıyor.

Adıyaman Belediyesi tarafından Ramazan ayı dolayısıyla hazırlanan ‘Şehr-i Yaman'da Ramazan Etkinlikleri' programlarının 3. gününde sahne alan Adıyaman'ın değerlerinden Ozan Duymaz ve Hüseyin Delibalta seslendirdikleri şarkılarla hemşerilerine eşsiz bir gece yaşattı.

Demokrasi Parkı'ndaki etkinlik alanında gerçekleştirilen program Adıyaman Belediyesi Konservatuarı Tiyatro Bölümü oyuncuları tarafından sahnelenen tiyatro oyunuyla başladı. Daha sonra sahneye çıkan Ozan duymaz söylediği şarkılarla alanı dolduran kalabalığı coşturdu. Ozan Duymaz'dan sonra sahneye çıkan Hüseyin Delibalta ise söylediği özgün müziklerle hayranlarını mest etti.

Konser sonunda Adıyaman Belediyesi yetkilileri, sanatçılara ve ekibine teşekkür ederek, hediye ve plaket takdiminde bulundu.