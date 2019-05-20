Şehr-i Yaman'da gençlik rüzgarı

günü Adıyaman Gençlik Merkezi Müzik Topluluğunun muhteşem konseriyle gerçekleşti.

Adıyamanlıların, 11 ayın sultanı Ramazan ayının tadına varabilmeleri için Adıyaman Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ‘Şehr-i Yaman'da Ramazan Etkinlikleri' muhteşem bir konserle devam etti.

Adıyaman Gençlik Merkezi Müzik Topluluğu tarafından Demokrasi Parkındaki etkinlik alanında gerçekleştirilen 14. gün programına Adıyaman Belediyesi adına ev sahipliği yapan Hakan Özöncel ile Özel Kalem Müdürü İshak Yıldız, programa katılan Vali Yardımcısı Adem Kaya, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, Adıyaman Belediyesi meclis üyeleri ve vatandaşlarla birlikte doyumsuz bir ramazan akşamına şahitlik etti.

Adıyaman Belediyesi Konservatuarı Tiyatro Bölümünün sahnelediği skeçle başlayan program, Gençlik Merkezi Müzik Topluluğunun konseriyle devam etti. Gençlik Merkezi Topluluğu adına ilk olarak sahneye çıkan Türkiye Gençlik Merkezi Müzik Yarışması Bölge 1.'si Abdulcelil Kuş söylediği türkülerle davetlilerin kulağının pasını sildi. Daha sonra sahneye davet edilen Türkiye Judo 1.'liği ve Türkiye Gençlik Merkezi Müzik Yarışması Bölge 1.'liği bulunan görme engelli Seyhan Bayat ile sonrasında sahneye çıkan Türkiye Gençlik Merkezi Müzik Yarışması Bölge 1.'si Necip Bozkurt alanı dolduranlardan büyük alkış aldı. Son olarak sahneye çıkan Adıyaman Gençlik Merkezi Koordinatörü Mahmut Yıldırım finale yakışır şarkılarla konseri tamamladı.

Konser sonunda sahneye davet edilen Vali Yardımcısı Adem Kaya, sanatçılar adına Adıyaman Gençlik Merkezi Koordinatörü Mahmut Yıldırım'a hediye ve plaket takdiminde bulundu. Daha sonra toplu fotoğraf çektirilerek program sona erdi.