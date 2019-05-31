‘Şehr-i Yaman'da muhteşem ramazan kapanışı

Adıyaman Belediyesi tarafından Ramazan ayı boyunca gerçekleştirilen ‘Şehr-i Yaman'da Ramazan Etkinlileri' muhteşem bir konserle kapandı.

11 Ayın Sultanı Ramazan ayı dolayısıyla bu yıl Adıyaman'ın değerlerini hemşerileriyle buluşturan Adıyaman Belediyesi, ‘Şehr-i Yaman'da Ramazan Etkinlikleri' programlarını Adıyaman Belediyesi Konservatuarı Müzik Topluluğunun muhteşem konseriyle tamamladı.

Ramazan ayı boyunca her akşam teravih namazından sonra Demokrasi Parkındaki alanda başlayan ‘Şehr-i Yaman'da Ramazan Etkinliklerinin' son günüde alanı dolduran kadın-erkek, genç-yaşlı yüzlerce vatandaş Adıyaman Belediyesi Konservatuarı öğretmenleri tarafından oluşturulan müzik topluluğunun konserini dinledi.

Adıyaman Belediyesi Konservatuarı Tiyatro Bölümü tarafından sahnelenen skeç ile başlayan son gün etkinliği daha sonra Adıyaman Belediyesi Konservatuarı Müzik Topluluğu'nun seslendirdiği birbirinden güzel şarkı ve türkülerle devam etti. Seslendirilen şarkı ve türkülere eşlik eden vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gösterilen konser sonunda sahneye davet edilen Adıyaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Hakan Özöncel, ilk olarak Adıyaman Belediyesi Konservatuarı Müzik Topluluğu adına topluluk şefi Sedat Şahin'e sergiledikleri muhteşem performanstan dolayı teşekkür edip katılım belgesi ve hediye takdim etti.

Daha sonra Ramazan ayı boyunca her akşam etkinliklerden önce sahne alan Adıyaman Belediyesi Konservatuarı Tiyatro Bölümü ekibine tek tek teşekkür ederek plaket ve hediye takdiminde bulunan Müdür Özöncel, son olarak ‘Şehr-i Yaman'da Ramazan Etkinliklerinin' başından sonuna kadar emeği geçen tüm personeli sahneye davet ederek hepsine teşekkür etti.

Programın kapanış konuşmasında, 25 gün boyunca kendilerini yalnız bırakmayan Adıyamanlı hemşehrilerine de ayrı ayrı teşekkür eden Adıyaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Hakan Özöncel, herkesin mübarek Kadir Gecesini ve Ramazan Bayramını tebrik etti.

Program sonunda emeği geçenleri ayakta alkışlayan vatandaşlar ise yaptıkları değerlendirmede, Adıyaman'ın kendi değerlerine yer verilen Ramazan ayı etkinliklerinden dolayı başta Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç olmak üzere tüm ekibine teşekkür etti.