‘Şehr-i Yaman'da Ramazan Etkinlikleri' Adıyaman şarkılarıyla şenleniyor

Adıyaman Belediyesi tarafından Ramazan ayı dolayısıyla gerçekleştirilen ‘Şehr-i Yaman'da Ramazan Etkinlikleri' programları tüm hızıyla devam ediyor.

‘Şehr-i Yaman'da Ramazan Etkinlikleri' programlarının 17. gününde sahne alan Adıyaman'ın değerlerinden Kadir Siner ve Mahmut Göksu seslendirdikleri türkülerle hemşerilerine eşsiz bir gece yaşattı.

Demokrasi Parkı'ndaki etkinlik alanında gerçekleştirilen program Adıyaman Belediyesi Konservatuarı Tiyatro Bölümü oyuncuları tarafından sahnelenen skeç ile başladı. Daha sonra sahneye çıkan Kadir Siner söylediği türkülerle alanı dolduran kalabalığı coşturdu. Kadir Siner'den sonra sahneye çıkan Mahmut Göksu ise söylediği şarkılarla hayranlarını mest etti.

Konser sonunda Adıyaman Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Fehmi Çelik ile Adıyaman Genç Kuşak Girişimci Kadınlar ve İstihdam Derneğini (AKİD) Başkanı Birsen Günay, sanatçılara hediye ve plaket takdiminde bulundu.