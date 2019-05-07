Şehr-i Yaman'da Ramazan etkinlikleri ilgiyle başladı

Adıyaman Belediyesi tarafından Ramazan ayı dolayısıyla gerçekleştirilen Şehr-i Yaman'da Ramazan Etkinliklerinin ilk gün programı ilgi gördü.

11 Ayın Sultanı Ramazan ayı dolayısıyla bu yıl Adıyaman'ın değerlerinden olan sanatçıları hemşerileriyle buluşturacak olan Adıyaman Belediyesi, Şehr-i Yaman'da Ramazan Etkinlikleri ismini verdiği programlar kapsamında Ramazan ayına doyumsuz bir tat katıyor.

Adıyaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen ve teravih namazından dolayı her akşam saat 21.45'te Demokrasi Parkındaki alanda gerçekleştirilecek olan Şehr-i Yaman'da Ramazan Etkinliklerinin ilk gün programına katılan vatandaşlar, Adıyaman Belediyesi Konservatuarı Mehteran Ekibinin konseri, İsmail Ayhan Hocanın Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Mehmet Almaz öncülüğündeki Tasavvuf ekibinin eşsiz yorumlarıyla güzel bir gece yaşadı.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, İl Jandarma Alay Komutanı Albbay Ercan Atasoy, İl Müftüsü Mehmet Taşçı ve çok sayıda vatandaşın katıldığı ilk gün programı Adıyaman Belediyesi Konservatuarı Mehteran Ekibinin konseriyle başladı. Muhteşem bir performans ortaya koyan ekibi vatandaşlar ayakta alkışladı. Mehteran ekibinden sonra gece, sahneye davet edilen Adıyaman İl Müftülüğünde görevli İmam-Hatip İsmail Ayhan Hocanın okuduğu Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti. Daha sonra konuşan Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, tüm hemşerilerinin Ramazan ayını kutlayarak, “Başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu cehennem azabından korunma olan Ramazan-ı Şerifin ilimize, ülkemize ve dünyaya hayırlar getirmesini diliyorum. Bu güzel gecelerin düzenlenmesinde emeği geçen arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Bu vesileyle tüm hemşerilerimin Ramazan ayını kutluyorum” diye konuştu.

Program sonrası Başkan Kılınç, program için Demokrasi Parkındaki etkinlik alanına gelen vatandaşlarla sohbet etti.