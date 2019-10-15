Şehre inen tilki doğaya bırakıldı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçe merkezine inen tilki zabıta ekipleri tarafından yakalanarak doğaya bırakıldı.

Yolunu kaybeden ve ilçe merkezine inen tilki Mimar Sinan Mahallesinde vatandaşlar tarafından görüldü. Vatandaşlar belediye zabıta ekiplerine durumu bildirdi. Zabıta ekipleri bir evin bahçesinde tilkiyi yakaladı.

Yakalanan tilki zabıta ekipleri tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilerek doğaya bırakıldı.