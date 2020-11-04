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Şeker pancarı yüklü Tır devrildi

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde şeker pancarı yüklü Tır devrildi.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde şeker pancarı yüklü Tır devrildi.


Edinilen bilgiye göre, Adıyaman istikametinden Kahramanmaraş istikametine giden Fetli Aslan idaresindeki 27 AFK 115 plakalı Mercedes marka Tır, Elbistan Karayolu 25. kilometresinde sürücüsünün virajı alamayıp direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak karayoluna devrildi.


Yaşanan kazada sürücü Fetli Aslan yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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