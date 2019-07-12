Şekerli içeceklerle ile kanser arasında bağlantı

Dr. Haydar Bağış, şekerli içecekler ve kanser arasında olası bir bağlantının ortaya konulduğunu kaydetti.

Son bir araştırmada şekerli içecekler ve kanser arasında olası bir bağlantının ortaya çıktığını dile getiren Prof. Dr. Haydar Bağış, araştırmada şekerli içeceklerin daha fazla tüketilmesi ve artmış kanser riski arasında olası bir ilişki olduğunu bildirdiğini söyledi.

Haydar Bağış, bulgular şekerli içecek tüketiminin sınırlandırılmasının, vergi ve pazarlama kısıtlamaları ile birlikte, kanser vakalarında azalmaya katkıda bulunabileceğini belirten artan bir kanıt grubuna katkıda bulunduğunu ifade etti.

Bağış konuyla ilgili yaptığı açıklamasında, “Şekerli içeceklerin tüketimi son birkaç on yılda dünya genelinde artmıştır ve sonuç olarak birçok kanser için güçlü bir risk faktörü olarak kabul edilen obezite riski ile ilişkilidir. Ancak şekerli içecekler ve kanser riski üzerine araştırmalar hala sınırlıdır.

Bu nedenle, Fransa merkezli bir araştırma ekibi, şekerli içeceklerin (şekerli içecekler ve yüzde 100 meyve suları), yapay olarak şekerli (diyet) içeceklerin tüketimi ile genel kanser riskinin yanı sıra meme, prostat arasındaki ilişkileri değerlendirmek üzere yola çıktı. Elde ettiği bulgular, NutriNet-Santé kohort çalışmasına dahil edilme sürelerinde ortalama 42 yaşında olan 101.257 sağlıklı Fransız yetişkine (yüzde 21 erkek, yüzde 79 kadın) dayanmaktadır.

Katılımcılar, 3 bin 300 farklı yiyecek ve içecek öğesinin normal alımını ölçmek için tasarlanmış ve en fazla 9 yıl boyunca (2009-2018) takip edilen en az iki adet 24 saatlik çevrimiçi onaylanmış diyet anketini doldurdu.

Günlük şekerli içeceklerin tüketimi hesaplanmış ve katılımcılar tarafından bildirilen ilk kanser vakaları tıbbi kayıtlarla doğrulanmış ve sağlık sigortası ulusal veri tabanlarıyla ilişkilendirilmiştir.

Kanser için yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi, ailede kanser geçmişi, sigara içme durumu ve fiziksel aktivite seviyeleri gibi bilinen bazı risk faktörleri dikkate alınmıştır.

Şekerli içecek tüketiminde günde 100 mililitrelik bir artışın, genel kanser riskinde yüzde 18, meme kanseri riskinde yüzde 22 oranında artış ile ilişkili olduğunu göstermektedir. Şekerli içecekler grubu meyve sularına ve diğer şekerli içeceklere bölündüğünde, her iki içecek türünün tüketimi daha yüksek genel kanser riski ile ilişkilendirilmiştir.

Prostat ve kolorektal kanserler arasında bir ilişki bulunamadı ancak bu kanser bölgeleri için vaka sayısı daha sınırlıydı. Buna karşın, yapay olarak tatlandırılmış (diyet) içeceklerin tüketimi, bir kanser riski ile ilişkili değildi, ancak araştırmacılar, bu numunenin nispeten düşük bir tüketim seviyesine bağlı olarak bu bulguyu yorumlarken dikkatli olunması gerektiği konusunda uyardı.

Bu gözlemsel bir çalışmadır, bu nedenle araştırmacılar, içeceklerin yanlış sınıflandırılmasını engelleyemediklerini veya her yeni kanser vakasının tespit edilmesini garanti edemediklerini söyler.

Bununla birlikte, çalışma örneği büyüktü ve çok çeşitli potansiyel olarak etkili faktörler için ayarlama yapabilmişlerdir. Dahası, testlerden sonra sonuçlar büyük ölçüde değişmedi, bu da bulguların incelemeye dayandığını gösteriyor” şeklinde konuştu.