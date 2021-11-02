Sekizinci katta mahsur kalan serçeyi itfaiye kurtardı

Adıyaman'da bir binanın 8'inci katının penceresinde mahsur kalan serçeyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Adıyaman merkez Cumhuriyet Mahallesinde bulunan bir apartmanın 8'inci katındaki pencere ile cam korkuluk arasında sıkışan serçeyi fark eden apartman sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi. Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler, 44 metre uzunluğunda merdiveni bulunan itfaiye aracını binanın bahçesine yerleştirdi.

Merdiven ile binanın 8'inci katına kadar çıkan itfaiye ekipleri mahsur kalan serçeyi bulunduğu yerden kurtardı. Serce daha sonra itfaiye ekipleri tarafından salıverildi.