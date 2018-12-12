Sel Sincik'i vurdu

Adıyaman'da şiddetli yağışın en çok etkilediği ilçelerden Sincik'te sel hayatı felç etti.

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde 2 gündür etkili olan sağanak yağış sele neden oldu. Sel ve heyelan nedeniyle birçok köy yolu ulaşıma kapandı. Sincik'te metrekareye 104.2 kilogram yağış düştü. Şiddetli yağış, dağlardan kaya parçalarını ve taşları da sürükledi.

İlçeye bağlı Sakız, Balkaya, Arıkonak, Hüseyinli, Karaköse, Uğurlu ve Şahinbeyler köyleri yağıştan en çok etkilenen köyler oldu. Derelerin taşması sonucu köy yolları ulaşıma kapandı. Sel suları önüne ne kattıysa sürükledi. Taşan dereler köprüleri de su altında bıraktı.

İlçeye bağlı Sakız köyünde heyelan nedeniyle Derecik ve Güvercinli mezralarının yolu kapandı. Arıkonak köyünde de heyelan nedeniyle yollar kapandı, elektrik direkleri devrildi.

Diğer taraftan Çatbahçe köyünde sel suları tarım arazilerini vurdu. Taşan dereler onlarca dekar tarım arazisine zarar verdi.

İl Özel İdaresine bağlı ekipler sel ve heyelan nedeniyle kapanan köy yollarını açmak için çalışmalarına devam ediyor.