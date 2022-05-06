Sel suları meyve ağaçlarını vurdu

Adıyaman’da, önceki gün yağan şiddetli yağışlardan dolayı oluşan sel suları meyve ağaçlarına zarar verdi.
Adıyaman'da, önceki gün yağan şiddetli yağışlardan dolayı oluşan sel suları meyve ağaçlarına zarar verdi.
Önceki gün aniden bastıran ve yaklaşık 1 saat süren şiddetli yağmur yağışından dolayı Adıyaman merkeze bağlı Ilıcak (Fırlaz) Köyü yakınlarındaki bir dere yatağında sel meydana geldi. Şiddetli yağışlardan dolayı dere yatağında n taşan sel suları kökünden söktüğü ağaçları da metrelerce sürükledi. Sel nedeniyle 5 meyve ağacı hasar görürken kökünden sökülen ağaçlar ise dere yatağında bulundu..