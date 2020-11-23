Selde hasar gören köprünün yerine yenisi yapıldı

Adıyaman'da aşırı yağışlar sonrası büyük zarar gören Gerger Kesertaş Köprüsü, yıkılarak yerine yenisi yapıldı.

Gerger merkezi ve ilçe merkezi civarında ki köyleri birbirine bağlayan grup yolu üzerindeki Kesertaş Köprüsü'nün yapım işi tamamlandı. Sel sonrası geçici stabilize bir yol ile sağlanan ulaşım artık yeni köprüden sağlanıyor.

2020 yılı Mart ayı içerisinde İl Özel İdare tarafından projesi tamamlanan ve ihaleye çıkan köprü yaklaşık 7 ay içinde tamamlandı.

Köprü 76 metre uzunluğunda, 11 metre genişliğinde, 39 adet prefabrik kiriş ve 4 ayak üzerinde inşa edildi.