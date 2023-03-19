İhlas Haber Ajansı

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Selde kaybolan hamile kadını ve kızını arama çalışmaları 5'inci günde de sürüyor

Adıyaman’ın Tut ilçesinde, sel felaketinin 5’inci gününde 2 aylık hamile Fatma Tekdal ve 1,5 yaşındaki kızı Zeynep Zümra Tekdal’ı arama çalışmaları sürüyor.

Adıyaman'ın Tut ilçesinde, sel felaketinin 5'inci gününde 2 aylık hamile Fatma Tekdal ve 1,5 yaşındaki kızı Zeynep Zümra Tekdal'ı arama çalışmaları sürüyor.


Felaketin 5'inci gününde Tut ilçesi Ömerova Deresi ve çevresinde jandarma ekipleri, polis ekipleri ve AFAD ekipleri çalışmalar gerçekleştirmeye devam ediyor. 20 kilometrelik alanda ekipler, titiz çalışmalar yürütüyor.


Ekipler, 2 aylık hamile hemşire Fatma Tekdal ve 1,5 yaşındaki Zeynep Zümra Tekdal'ın bulunması için bölgeyi didik didik arıyor. Bölgede bulunan ve içerisi çamur yığınlarıyla dolan birçok ev içerisinde jandarma ekipleri tarafından temizlik çalışmaları da yapılıyor. Polis dalgıç ekipleri ile jandarma arama kurtarma ekipleri, Ömerova Deresi'nden geçen suların döküldüğü bölgedeki kanallarda da aramalar gerçekleştiriyor.

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