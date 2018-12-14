Selin getirdiği odunları toplarken çaya düştü

Adıyaman'da üç günden beri etkili olan selin getirdiği ağaç ve odun parçalarını toplamak isteyen kadın Kahta çayına düştü.

Olay, Tarihi Cendere Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Kahta çayının kenarına gelerek, önceki gün yaşanan selin getirdiği ağaç ve odun parçalarını toplamak isteyen Emine Kuşçi (52) çaya düştü. Dengesini kaybeden kadının çaya düştüğünü gören yanındaki arkadaşı kurtarmaya çalıştı. Çaydan güçlükle çıkartılan Emine Kuşçi'ye olay yerine gelen sağlık ekibi ilk müdahaleyi yaptı. Boğulma tehlikesi geçiren kadın ilk müdahalesinin ardından Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kadının genel sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.