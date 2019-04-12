“Sen Geleceksin” etkinliği gerçekleştirildi

Adıyaman Üniversitesi Yeniler Topluluğu tarafından Yazar Hikmet Kızıl'ın konuşmacı olarak katıldığı “Sen Geleceksin” adlı şiir ve ezgi dinletili söyleşi programı düzenlendi.

Programda ayrıca kitap tanıtımı, ilahi, ezgi grubu konseri, sosyal sorumluluk konulu tiyatro gösterileri ve sportif gösteriler gibi çeşitli etkinlikler yer aldı.

Üniversite Merkez Külliyesi Vehbi Koç Konferans Salonunda yapılan etkinlikte Adıyaman Gençlik Merkezi Müdürü Ayhan Tekin, TÜGVA (Türkiye Gençlik Vakfı) İl Başkanı İdris Toprak, üniversite idari çalışanları ile öğrenciler katıldı.

Etkinlik, Arapça Öğretmenliği Bölümü 2. sınıf öğrencilerinden Taysier Al Abdullah'ın okuduğu Kuran'ı Kerim tilaveti ile başladı .

Programda konuşan TÜGVA İl Başkanı Toprak, “Konuşma dilinin kan ve nefrete dönüştüğü günümüzde kendini iyiye, doğruya, okumaya ve bilgiyi aktarmaya adamak olmalı ve birlikteliği sağlamak amaçlanmalıdır. Dosdoğru olup yaptığımız işte en iyi olmak gerekir. Her türlü zulmün karşısında olmak lazımdır. Kibirli olmamalıyız. Hep birlikte adalet, huzur ve barışın hakim olduğu ortamları oluşturmalıyız” dedi.

Program Nurullah Polat'ın okuduğu şiirler ve Fatih Güven'in söylediği ezgilerle devam etti.

Programın söyleşi kısmında öğrencilere kitap okumanın öneminden bahseden Yazar Hikmet Kızıl, Kur'an'ın ilk ayetinin “Oku” olmasının çok şey ifade ettiğini söyledi.

800 yıl hüküm süren Endülüs Emevi Devleti'nin yıkılmasının en önemli nedenini Vandalların Endülüslere ait kütüphaneleri yakıp yağmalamaları olarak açıklayan Kızıl, “Bir toplumu yok etmek istiyorsanız o toplumu dilinden, kültüründen, medeniyetinden ve okumaktan uzaklaştırmanız yeterlidir” dedi.

Etkinlik, sosyal sorumluluk konulu tiyatro oyununun sergilenmesinin ardından sona erdi.