Sene başı rehber öğretmenler toplantısı yapıldı

Adıyaman'ın Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Rehberlik Öğretmenlerine yönelik istişare toplantısı düzenlendi.

Kahta Borsa İstanbul Anadolu Lisesinde düzenlenen toplantında 2018-2019 eğitim öğretim yılı değerlendirilerek 2019-2020 eğitim öğretim yılında rehberlik plan, etkinlikler, ev ziyaretleri, veli toplantıları gibi konular üzerinde paylaşımda bulunuldu.

Okullarda yapılan ve yapılacak olan rehberlik faaliyetlerinin paylaşılıp, tartışıldığı güzel bir toplantı gerçekleştirdiklerini söyleyen İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü İsmail Öner, Özel Eğitim çalışmalarında Kahta İlçesinin Türkiye ortalaması üzerinde olduğunu kaydederek öğretmenlere çalışmalarından ötürü teşekkür etti.

Kahta Borsa İstanbul Anadolu Lisesi Çok Amaçlı Salonunda düzenlenen toplantıya İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü İsmail Öner, Kahta Rehberlik ve Araştırma Müdürü Murat Ardıç, rehberlik öğretmenleri katıldı.