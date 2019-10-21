İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sepetli motosiklet takla attı: 1 yaralı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi Çataltepe köyü girişinde sepetli motosikletin takla atması sonucu 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Çataltepe köyü girişinde sepetli motosikletin takla atması sonucu 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesinden Çataltepe köyü istikametine giden İbrahim Uzungüney idaresindeki plakasız motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Yaşanan kazada sürücü İbrahim Uzungüney yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.