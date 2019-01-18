Serebral Palsi Hastası öğrenci karnesini evinde aldı

Adıyaman'da 2018-2019 Eğitim Öğretin Yılı 1'inci Dönemi'ni tamamlayan 154 bin öğrenci karne sevinci yaşarken, Serebral Palsi hastası 4. sınıf öğrencisi Reyyan Buğday karnesini evinde İl Milli Eğitim Müdürünün elinden aldı. Engelli öğrencinin tek hayali ünlü oyuncu Şoray Uzun ile bir araya gelmek.

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Hamza Çelenk, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yavuz Selim İlköğretim Okulu Müdürü Hamdi Zengin, Okul Müdür Yardımcısı Hatice Gülten, okul öğretmenlerinden Hakan Çiçekçi, Havva Türkben, Kamile Durmaz ve Arzu Yanar evde eğitim gören doğuştan Serebral Palsi hastası 7.sınıf öğrencisi Reyyan Bığday'ı evinde ziyaret etti. Müdür Alagöz ile beraberindekiler, Reyyan Buğday ve ailesiyle bir süre sohbet etti. Milli Eğitim Müdürü Alagöz, evde eğitim gören Buğday'ın karnesini takdim ederek ona eğitim ve öğretim hayatında başarılar diledi.

Reyyan Buğday'a karnesini vererek açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, “İlimizde yaklaşık 154 bin öğrencimiz var karnesini alan. Bunların içerisinde evde eğitim gören 70 öğrencimiz var. Bunların içerisinde biri de Reyyan Buğday. Şimdi Reyyan Buğday'ın evindeyiz. Onun mutluluğunu paylaşıyoruz onlarla beraber. Bu kızımız gerçekten başarılı bir öğrencimiz. Aynı zamanda teşekkür belgesi aldı, iftihar belgesi aldı. Kendisini ziyaret ettik. Bizler evde eğitim ve öğretimini tamamlayarak hayata tutunmasını sağlayacağız. Ben onlara hayatlarında başarılar diliyorum” dedi.

Mutluluğunu dile getiren Reyyan Buğday ise “Mutluyum, teşekkür ediyorum herkese. Farkındalık olsun diye bunları yapabildim. Ne mutlu bana. Tek hayalim ünlü oyuncu Şoray Uzun ile bir araya gelmek. Onu çok seviyorum. Her zaman ondan bahsediyorum” şeklinde konuştu.

Okul Müdür Yardımcısı Hatice Gülten ise “Bizim için manevi yönden çok mutluluk verici bir şey. Rabbim bu tür insanlara yardım etme fırsatı verdiği çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.