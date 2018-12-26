Seri numarası silinmiş tabanca çıktı

Adıyaman'da, jandarma ekipleri tarafından durumundan şüphelenilerek durdurduğu şahsın üzerinden seri numarası silinmiş tabanca ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, il merkezine yakın jandarma bölgesinde devriye görevi yapan Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri durumundan şüphelendikleri Z.O.P., isimli şahsı durdurarak üst araması yaptı. Şahsın üst aramasında 1 adet seri numarası silinmiş tabanca ve tabanca içerisinde yaklaşık 4 adet mermi ele geçirildi. Ele geçirilen tabanca ve mermilere el konulurken şahıs ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.