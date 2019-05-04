Seri numarası silinmiş tabanca ele geçirildi

Edinilen bilgilere göre, jandarma ekipleri tarafından jandarma bölgesinde yapılan devriye görevi esnasında durumundan şüphelenilen S.Ö'ye ait otomobilde arama yapıldı. Gerçekleştirilen aramada otomobil içerisinde 1 adet seri numarası silinmiş kuru sıkı tabanca ile bu tabancaya ait 7 adet mermi ele geçirildi. Tabancaya jandarma ekiplerince el konulurken S.Ö'ye konuyla alakalı cezai işlem uygulandı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.