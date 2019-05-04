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Seri numarası silinmiş tabanca ele geçirildi

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından durumundan şüphelenilerek aranan bir otomobilde seri numarası silinmiş 1 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, jandarma ekipleri tarafından jandarma bölgesinde yapılan devriye görevi esnasında durumundan şüphelenilen S.Ö'ye ait otomobilde arama yapıldı. Gerçekleştirilen aramada otomobil içerisinde 1 adet seri numarası silinmiş kuru sıkı tabanca ile bu tabancaya ait 7 adet mermi ele geçirildi. Tabancaya jandarma ekiplerince el konulurken S.Ö'ye konuyla alakalı cezai işlem uygulandı.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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