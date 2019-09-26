Servis şoförlerinin sorunları konuşuldu

Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Trafik Amirliği ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen programda, il merkezinde hizmet veren öğrenci servis şoförleri ile bir araya gelinerek, eğitimin okul dışındaki sorunları üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu. Adıyaman Belediyesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen programda, Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Trafik Amiri Yakup Erdoğan, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğünde görevli Polis Memuru Sadullah İnan, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli Polis Memuru Mehmet Kilboz ile Toplu Taşıma Sendikası Adıyaman Şube Başkanı Mahmut Bektaş, öğrenci servisi şoförleriyle bir araya geldi.

S plakalı araçların karşılaştığı sorunlar ve çözüm önerilerinin ağırlıklı olarak konuşulduğu programda, trafik, sinyalizasyon, yaya öncelikli trafik ve okul önlerinde uyuşturucuyla mücadele konularında da bilgiler verilip, servis şoförlerinden destek ve özveri istendi.