Ses sistemleri çalan şahıs kovalamaca sonucu yakalandı

Adıyaman'da, park halindeki bir otomobilden ses sistemleri çalan şahıs, polis ekiplerinin dikkatleri sonucu kovalamaca sonucu yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Bahçecik Mahallesi, 1870 Sokak içerisinde bulunan Mahmut Gazi Karaer'e ait park halindeki 58 DE 121 plakalı otomobilin kapıları zorlanarak içerisinden ses sistemleri çalındı. Şahıs çaldığı malzemelerle Atatürk Bulvarı üzerinde motosikletle ilerlediği esnada şahsı fark eden polis ekipleri durdurmak istedi. Polis ekiplerinin dur ikazına uymayan Y.A., isimli şahıs kaçmaya başlayınca kovalanarak yakalandı. Yakalanan şahıs, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Öte yandan şahsa ehliyetsiz motosiklet kullanmaktan cezai işlem uygulandı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.