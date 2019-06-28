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Sevgi evlerinde kalan çocuklar doyasıya eğlendi

Adıyaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan sevgi evlerinde kalan çocuklar düzenlenen etkinliklerle doyasıya eğlendi.


Adıyaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı sevgi evlerinde kalan çocuklara yönelik gezi, piknik ve yüzme etkinliği gerçekleştirildi. Konuyla alakalı olarak açıklamalarda bulunan Adıyaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, “Çocuklar bizim kara sevdamızdır. Çocuklarımızın gelişimi bizim için çok önemli bu anlamda hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyoruz. Çocuklarımızın yaşlarını ve fiziksel gelişimleri göz önünde bulundurularak değişik kurslara yönlendiriyoruz. Çevre illere kültürel geziler düzenleyerek hafta içi hafta sonu gözetmeksizin piknik programları düzenledik. Çocuklarımız yaz aylarında yüzmeyi çok seviyor, çocuklarımızı bu tür kurslara göndermek bizi mutlu ediyor. Çocuklarımızın manevi kültüre sahip olmalarını önemsiyoruz. Bu anlamda da çocuklarımızı kuran kurslarına da yönlendiriyoruz” diye konuştu.

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