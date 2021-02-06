Sevgiyle Kucaklayanlar Derneği minik yüreklere dokundu

Gençlik Spor İl Müdürlüğüne bağlı Kapalı Spor Salonunda gerçekleşen bisiklet ve tablet dağıtım programına Vali Mahmut Çuhadar, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, Sevgiyle Kucaklayanlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Zeliha Özkaynak, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Programına açılış konuşmasını yapan Sevgiyle Kucaklayanlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Zeliha Özkaynak, “Maddi durumu yetersiz olan ihtiyaç sahibi öğrencilerimizi sevindirmek amacıyla Derneğimizin İçişleri Bakanlığımıza sunarak kabul edilen ve destek almaya hak kazanan böyle anlamlı bir projeye destek veren İçişleri Bakanlığımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Vali Mahmut Çuhadar, Sevgiyle Kucaklayan Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzün ihtiyaç sahibi çocuklarımız için birlikte hazırladığı bir projenin meyvelerini küçük yavrularımıza dağıtmak üzere toplandıklarını belirtti.

Vali Mahmut Çuhadar, “Sevgiyle Kucaklayanlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğimizce İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğüne sunulan proje kabul edilmiş ve destek almaya hak kazanmıştır. Adıyaman Sevgiyle Kucaklayan Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından yürütülen ‘Sevgiyle Kucaklaşalım' adlı proje kapsamında maddi durumu yetersiz olan 20 ihtiyaç sahibi çocuğumuza bisiklet, uzaktan eğitime destek sağlamak amacıyla maddi durumu yetersiz olan 10 ihtiyaç sahibi çocuğumuza ise tablet bilgisayar alınmıştır. İhtiyaç sahibi ailelerimize ve çocuklarımıza devletimizin sıcak yüzünü ve şefkatini göstermek amacıyla böyle anlamlı bir projeyi hayata geçiren Adıyaman Sevgiyle Kucaklayan Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Zeliha Hanıma, projenin paydaşı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze ve bu güzel projeyi kabul ederek destek sağlayan İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğümüze ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın ruhuna ve gönül dünyasına dokunan bu tür projelere desteğimiz artarak devam edecektir” dedi.

Bisiklet ve tablete kavuşmanın verdiği sevinç ve mutluluktan gözlerinin içi ışıldayan çocuklar ise, bu anlamlı hediyelerden dolayı Vali Mahmut Çuhadar'a ve Sevgiyle Kucaklayan Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğine teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Vali Mahmut Çuhadar ve Sevgiyle Kucaklayan Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Zeliha Özkaynak “Sevgiyle Kucaklaşalım” projesi kapsamında ihtiyaç sahibi 20 öğrenciye bisiklet ve 10 öğrenciye tablet dağıtımı yaptı.