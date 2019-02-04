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Seyir halindeki kamyonet alev aldı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde seyir halindeki kamyonet alev aldı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde seyir halindeki kamyonet alev aldı.


Edinilen bilgiye göre, Besni ilçesi Yenikent istikametinden şehir merkezine gelmekte olan Erol S., idaresindeki 02 DB 417 plakalı kamyonet, Mehmet Erdemoğlu Anadolu Lisesi yakınlarında motor bölümünden alev aldı. Araç sahibi yangın söndürme tüpü ile yangını söndürmeye çalışırken olay yerine çağrılan Besni Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından yangın büyümeden söndürüldü.


Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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