İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Seyir halindeki kamyonet alev aldı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde seyit halindeki kamyonet, alev alarak yandı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde seyit halindeki kamyonet, alev alarak yandı.


Edinilen bilgiye göre, Besni ilçesi Yeni Besni mahallesinde Hüseyin Öntoplar idaresindeki 31 TZ 637 plakalı Ford marka kamyonet seyir halindeyken motor kısmından alevler yükseldi. Durumu fark eden sürücü, kamyoneti yol kenarına alarak durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Yangında araçta maddi hasar meydana gelirken yangının elektrik aksamından çıktığı tahmin ediliyor.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.