Seyir halindeki otomobil alev alarak yandı

Adıyaman'da, seyir halinde olan bir otomobilde alev alarak yandı.

Edinilen bilgilere göre, Abidin Karadağ idaresindeki 02 ABT 610 plakalı Volkswagen marka otomobil, Cumhuriyet Mahallesi TOKİ Caddesi üzerinde alev aldı. Otomobilin motor kısmında başlayan yangını fark eden sürücü, aracından inerek çevredeki esnaflarında yardımıyla alevleri söndürdü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda otomobilde maddi hasar meydana geldi. Yanan otomobilde itfaiye ekipleri ile polis ekipleri tarafından inceleme yapıldı.