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Seyir halindeki otomobil alev aldı

Adıyaman’da, seyir halindeki bir otomobil alev alarak yandı.

Adıyaman'da, seyir halindeki bir otomobil alev alarak yandı.


Edinilen bilgilere göre, sürücüsü öğrenilemeyen 58 KC 573 plakalı otomobil, Siteler Mahallesi Kavi Caddesi üzerinde seyir halinde olduğu esnada alev aldı. Otomobilin motor kısmından elektrik tesisatından dolayı meydana gelen yangını fark eden otomobil sürücüsü otomobilden inerek alevlere müdahale ederken bir yandan da itfaiye ekiplerine bilgi verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları neticesinde yangın söndürüldü.


Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda otomobilde maddi hasar meydana geldi.

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