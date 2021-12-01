Seyir halindeki otomobil alev aldı

Adıyaman'da, seyir halinde olan bir otomobil alev alarak yandı.

Edinilen bilgilere göre, Eskisaray Mahallesi Gölbaşı Caddesi üzerinde seyir halinde bulunan Ferhat Elçi idaresindeki 02 AAZ 086 plakalı Wolksvagen marka otomobilin motor kısmında yangın meydana geldi. Elektrik aksamından çıktığı tahmin edilen yangını fark eden sürücü durumu itfaiye ekiplerine bildirerek alevlere müdahale etti. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda araçta maddi hasar meydana geldi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.