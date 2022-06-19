İhlas Haber Ajansı

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Seyir halindeki otomobil alev aldı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde seyir halindeki otomobil alev alarak yandı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde seyir halindeki otomobil alev alarak yandı.


Edinilen bilgiye göre, Besni ilçesi otogar civarında Fatih Arslan idaresindeki 07 NK 691 plakalı otomobil, alev aldı. Aracının motor kısmında elektrik tesisatından dolayı çıktığı tahmin edilen yangını fark eden sürücü otomobili durdurarak itfaiye ekiplerine bilgi verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı yangında otomobilde maddi hasar meydana geldi.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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