Seyir halindeki otomobil alev aldı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde seyir halinde olan bir otomobil yandı.

Edinilen bilgiye göre, Besni Küçük Sanayi Sitesi civarında Ömer Karakılınç idaresindeki 05 ABT 072 plakalı otomobilin motor kısmından alevler yükseldi. Durumu fark eden sürücü aracından inerek bir yandan alevlere müdahale ederken bir yandan ise itfaiye ekiplerine bilgi verdi. Henüz nedeni belirlenemeyen yangın, olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.