Seyir halindeki otomobil alev aldı

Adıyaman'da, seyir halinde alev alarak yanmaya başlayan bir otomobil, toprakla söndürülmeye çalışıldı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman- Çelikhan Karayolunda seyir halinde olan bir otomobil alev aldı. Karayolunda elektrik aksamından dolayı çıktığı tahmin edilen yangını fark eden araç sürücüsü otomobilden inerek alevlere müdahale etmeye çalıştı. Yoldan geçen sürücüler ise hem yangın tüpleriyle hem de yol kenarından aldıkları topraklarla alevleri söndürmeye çalıştı. Ölen yada yaralananın olmadığı yangında maddi hasar meydana geldi.