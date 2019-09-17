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Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Adıyaman Çelikhan Karayolu üzerinde seyir halindeki otomobil alev alev yandı.


Yangın, Adıyaman Çelikhan karayolu Kuyucak yol ayrımında meydana geldi. Plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil Adıyaman'dan Malatya istikametine ilerlerken motor kısmından dumanlar yükseldi. Sürücü ve otomobilin içinde bulunan yolcular dışarı çıktı. Bu esnada motor kısmından alevler yükselmeye başladı. Başka araç sürücüleri yangın söndürme tüpleriyle yangına müdahale etti ancak kontrol altına alınamadı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.


Araçta maddi hasar meydana gelirken, yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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